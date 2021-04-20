Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

Виталий Захарченко

Теперь обвинение может начать процедуру экстрадиции

Печерский районный суд столицы заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя по делам Майдана. Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.

"При участии прокуроров офиса Генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева избрал бывшим министру внутренних дел Украины и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, что повлекло тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможку (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Такой шаг позволил стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Кроме этого, прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Как отмечается, бывшие чиновники МВД с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тыс. 406 единиц российских гранат.

Также Захарченко вместе со своим заместителем организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей.

Известно, что эти гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Министерства здравоохранения Украины относительно возможности их применения к людям.

18 и 19 февраля 2014 года эти гранаты были применены к митингующим в центре Киева, в результате чего пострадало 86 человек. По данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23 человека, легкие – 45 человек. Один человек погиб.

Напомним, в конце марта Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины лишило ведомственных знаков отличия бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и двух бывших начальников штаба Военно-морских сил Украины, против которых были введены санкции.