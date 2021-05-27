Суд закрыл дело против Тупицкого относительно конфликта интересов и неполной декларации

Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Судьи пришли к выводу, что в его действиях отсутствует правонарушение

Суд закрыл дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества уволенным главой Конституционного суда Александром Тупицким. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заседание Голосеевского райсуда Киева.

Как отмечается, суд рассмотрел административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.

В частности, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и прокуратура утверждало, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму.

Конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении него тоже шла проверка декларации.

Сам Тупицкий уверял, что он не должен декларировать участок в Крыму, потому что сделка, то есть покупка, на оккупированных территориях является ничтожной.

Также он утверждал, что выполнил требования закона относительно конфликта интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседание КС его отклонили.

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Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.