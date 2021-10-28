Суд взял под стражу 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове

Общественное

Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на 60 суток

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без права на залог 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове Николая Харьковского, передает "Общественное.Харьков".

Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Сторона защиты ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для парня. Несовершеннолетний отказывается от показаний. В судебном заседании он извинился перед семьей погибшего и пострадавшим.

"Хочу попросить прощения за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое случилось. Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим. Человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. И полностью сожалею, что так получилось", - сказал он.

Обвинение отметило, что машину 16-летнему парню приобрели родители. На них, по словам прокурора, составят админпротокол за невыполнение родительских обязанностей.

Отец Харьковского присутствовал в судебном зале. По словам прессекретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, автомобиль Инфинити двигался со скоростью 180 км в час.

Признаков опьянения у несовершеннолетнего водителя не обнаружили. Адвокат парня отметила, что пока не обсуждала вопрос обжалования меры пресечения. По ее словам, она получает угрозы из-за того, что выступает защитником Харьковского в суде.

Защитница сказала, что Харьковский не помнит обстоятельств ДТП и был ли он за рулем. Сам подозреваемый заявил, что у машины отказали тормоза".

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Напомним, что вчера, 26 октября, на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль на бешеной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали.

Сообщалось, что в результате инцидента водитель Chevrolet погиб на месте трое пассажиров Infifniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Также стало известно, что 16-летний водитель автомобиля Infiniti, совершивший дорожно-транспортное происшествие, уже имеет "криминальную историю".

Так, в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил к отбыванию наказания условно.