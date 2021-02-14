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Суд выпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Амина Окуева

 Фото из открытых источников

Игорь Редькин был переведен под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве добровольца Амины Окуевой. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Отмечается, что решением суда мужчина был переведен под домашний арест. Кроме того, из-под стражи выпустили других членов группы Редькина, которых подозревают в ряде других заказных убийств.

В январе Игорю Редькину продлили срок меры пресечения еще на 60 суток.

Напомним, Амину Окуеву убили в конце октября 2017 года. На нее напали возле поселка Глеваха Киевской области, когда она находилась в автомобиле. 

Одним из подозреваемых в убийстве женщины следствие определило уроженца Дагестана Игоря Редькина. Причиной этого стало наличие его ДНК на оружии, из которого было совершено покушение.

В мае сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении организатору-иностранцу заказного убийства Окуевой. По данным следствия, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.

А через несколько месяцев в Австрии застрелили свидетеля по делу об убийстве Окуевой, который ранее помог объявить подозрение предполагаемому организатору преступления Хумаидову Салаху Данилбековичу.

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