Суд отправил под домашний арест еще одного участника акции на Банковой

Алексей Билковский Фото из открытых источников

Такую меру пресечения суд избрал Алексею Билковскому до 23 мая

Еще одному активисту, что принимал участие в акции в поддержку активиста Сергея Стерненка, что происходили под офисом президента Украины, Алексею Билковскому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Об этом на странице в Facebook сообщили адвокаты активиста.

"Алексея Билковского отправили на круглосуточный домашний арест. Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении нашего Клиента меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 мая", - говорится в сообщении.

По их словам, ответственное решение является незаконным.

"Адвокаты категорически не согласны с примененным к нашему Клиенту мерой. Соответственно, сегодняшнее решение суда мы будем обжаловать в апелляции", - отметили защитники Билковского.

Кроме этого сторона защиты просила об отводе судьи Кристины Константиновой, однако ходатайство было отклонено.

Напомним, 20 марта, сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.

После этого, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле ОПУ. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.

К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за избиение окон в дверях административного здания.

Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка. По данным СМИ, подозрение объявлено председателю Общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.