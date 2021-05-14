Суд отказал Стерненко в отмене домашнего ареста
Суд также отказал в освобождении активиста на поруки нардепа Лозинского и переносе домашнего ареста в Киев
Одесский апелляционный суд отказал активисту Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews
"Только что закончилось заседание Одесского апелляционного суда, где слушалось дело о похищении человека. Адвокаты требовали освобождения Стерненко на поруки нардепа Романа Лозинского от "Голоса" или хотя бы переноса отбывания домашнего ареста из Одессы в Киев, ведь в столице проживает большая часть адвокатов националиста", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам слушания суд отказал во всех требованиях.
Сейчас адвокаты и судья определяются с датой следующего заседания.
Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбое и незаконном ношении оружия и огласили приговор - 7 лет содержания под стражей. Тогда сразу из зала суда радикалов отправили в СИЗО.
Стерненко вину не признал и пообещал обжаловать это решение.
9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест.