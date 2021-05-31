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Суд оправдал Стерненко по статье о разбойном нападении

Сергей Стерненко 

 day.kyiv.ua

Теперь остается решение еще по двум статьям Уголовного кодекса

Одесский апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненко по делу о разбое, за которое ему давали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом он написал на своей странице в Facebook

По словам активиста, его оправдали по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Речь идет об эпизоде с разбойным нападением по делу о похищении депутата в Одесской области.

"Это те же 300 гривен, за которые давали 7 лет с конфискацией ... Радоваться еще рано ... ждем что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы", - добавил Стерненко.

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Как отмечается, в ст. 146 Уголовного кодекса речь идет о похищении человека, а в ст. 263 - о незаконном обращении с оружием.

Напомним, 23 февраля Сергея Стерненко и Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбое и незаконном ношении оружия и огласили приговор - 7 лет содержания под стражей. Тогда сразу из зала суда радикалов отправили в СИЗО. 

Стерненко вину не признал и пообещал обжаловать это решение.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

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