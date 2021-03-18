Суд оправдал Пашинского по делу о ранении человека

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину экс-нардепа

Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского по делу о ранении жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса в декабре 2016 года. Об этом сообщают "Ґрати".

Согласно сообщению, Сергея Пашинского оправдали по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину экс-нардепа.

"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, увы, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой здесь", — прокомментировал решение суда Пашинский.

Напомним, 31 декабря 2016 года на трассе в одном из сел Киевской области произошел конфликт между на то время нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Последний в результате инцидента получил пулевое ранение ноги.

Во время расследования политик утверждал, что это была самозащита, поскольку Химикус якобы ударил его по голове бутылкой. По версии раненого, оружие депутат применил неоправданно.

В октябре 2019 года Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений. Позже тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может стать фигурантом еще трех уголовных производств.

В декабре того же года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

В июле 2020 года Государственное бюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского, которого обвиняют в нападении с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

А 9 марта 2021 года стало известно, что Вячеслав Химикус отозвал свой иск против Сергея Пашинского, сообщив, что получил от того компенсацию.