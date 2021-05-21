Суд Канады признал сбитие самолета "МАУ" в Иране террористическим актом

Катастрофа самолета МАУ в Иране ВВС

Во время судебного процесса Иран не защищался

Высший суд Онтарио признал сбитие пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" иранской Революционной гвардией в январе прошлого года у Тегерана террористическим актом. Об этом сообщает Global News.

Согласно сообщению, судья Эдвард Белобаба установил, что "с учетом соотношения вероятностей ракетные атаки на рейс 752 были умышленными".

"Истцы установили, что сбитие обвиняемыми рейса 752 было актом терроризма и представляет собой "террористическую деятельность", - отметил судья.

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Известно, что в своем решении судья суда Онтарио опирался на двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Революционная гвардия "знала, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и целенаправленно сбил его с целью уничтожения".

Кроме этого, судья вынес заочное решение против Ирана о невыполнении обязательств по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса "МАУ".

Как отмечается, фигурантами в деле являются Иран, Революционная гвардия, Вооруженные силы Ирана и верховный лидер Али Хаменеи. Иранская сторона получила соответствующие документы через Министерство международных дел Канады, но не защищалась во время процесса.

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Напомним, в середине марта иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета "МАУ" в январе 2020 года. В документе указано, что воздушное судно было признано вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО близ Тегерана, и в него было выпущено две ракеты.

В последствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана о сбитии самолета "МАУ" попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и ІСАО.

Позже в МИД заявили, что Украина будет требовать на Совете ICAO рассмотрения обнародованного Ираном отчета по авиакатастрофе самолета "МАУ" и продолжение иранской стороной технического расследования.

В конце апреля этого года Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о крушении самолета "МАУ".