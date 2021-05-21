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Суд арестовал "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван"

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Печерский районный суд города Киев принял решение об избрании меры пресечения "вору в законе" по прозвищу "Лаша Сван" в виде ареста без альтернативы залога. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

"60 суток содержания под стражей без права внесения залога. "Лашу Свана" взят под стражу в зале суда. Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 УКУ.

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Напомним, на днях правоохранители задержали двух самых влиятельных "воров в законе" на прозвища Умка и Лаша Сван, которые через своих представителей контролировали криминалитет страны. Известно, что Умка, коронован в 2014 году, и Лаша Сван, "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.

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