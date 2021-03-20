Суд арестовал имущество и все акции "Мотор Сич"

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Имущество передано в управление АРМА

Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управленческой компании, которая имеет государственную форму собственности.

Известно, что главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первый – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второй – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства во время первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Как отмечается, АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Напомним, недавно Печерский районный суд Киева впервые признал китайских инвесторов компании "Мотор Сич" стороной, потерпевшей от противоправных действий Службы безопасности Украины. Речь шла о досудебном расследовании по противодействию должностных лиц СБУ хозяйственной деятельности акционеров.

29 января Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране. В частности, в санкционный список включили гражданина КНР Ван Цзина и компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Впоследствии китайские инвесторы в украинском предприятии "Мотор Сич" повысили требования в международном арбитражи против Украины на 100 миллионов долларов до 3,6 миллиарда долларов.