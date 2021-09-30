home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Полицейские обезвредили мужчину, который начал стрельбу в Одесской области: Как это было

Национальная полиция Украины

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону

Правоохранители обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в одном из населенных пунктов Одесской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как стало известно о стрельбе на улице села полицейских известили местные жители.

После чего на место происшествия отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.

Установлено, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель.

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей, в результате чего силовики открыли огонь в ответ.

После чего мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а затем снова вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

В это время сотрудники полиции обезвредили злоумышленника, чтобы предотвратить опасность, угрожавшую людям.

Новости по теме: В Полтаве мужчина устроил стрельбу и похитил женщину, нападавшего задержали

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. Правоохранители принимают меры для задержания неизвестного. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Арефьев: Власть должна попросить Медведчука вынести газовый вопрос на переговорную площадку, потому что он знает, как его решить Лесик: Ситуация с Медведчуком – это яркий пример того, что стратегия действующей власти заключается в устранении всех неугодных Тема атаки на СМИ и репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком будет все активнее звучать на Западе – Акимова ИноСМИ: Несколько тысяч людей пришли к зданию Рады с требованием освобождения Виктора Медведчука

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект