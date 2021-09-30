Полицейские обезвредили мужчину, который начал стрельбу в Одесской области: Как это было
Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону
Правоохранители обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в одном из населенных пунктов Одесской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Как стало известно о стрельбе на улице села полицейских известили местные жители.
После чего на место происшествия отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.
Установлено, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель.
Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей, в результате чего силовики открыли огонь в ответ.
После чего мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а затем снова вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.
В это время сотрудники полиции обезвредили злоумышленника, чтобы предотвратить опасность, угрожавшую людям.
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Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. Правоохранители принимают меры для задержания неизвестного.