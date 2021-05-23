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Стрельба в Умани: Полиция задержала гражданина Израиля

Фото из открытых источников

Стрельба произошла из-за конфликта мужчины с хасидами

По факту стрельбы в Умани, в результате которой в субботу пострадали двое хасидов, задержали 22-летнего гражданина Израиля. Об этом сообщают в полиции Черкасской области.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, прибывший в Умань.

В помещении отеля между мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого – в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

В полиции также отметили, что жизни и здоровью раненых ничего не угрожает.

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Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, будучи навеселе, обстрелял компанию людей и ранил военнослужащего.

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