Стрельба в Броварах: Перед судом предстанут 46 фигурантов дела

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Полиция завершила расследование и направила в суд обвинительные акты

Правоохранители завершили досудебное расследование массовой перестрелки, что случилась в Броварах в мае прошлого года, теперь 46 фигурантов дела предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас работники Следственного управления полиции Киевской области по процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и 26 марта направили обвинительный акт в суд в отношении 31 участника перестрелки из Винницкой области, а 31 марта – по 15 участников преступной группировки из Киевской области", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ст. 296 (Хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса.

Известно, что во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников стрельбы ружья, карабины, пистолеты, ножи, боеприпасы.

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Напомним, 29 мая 2020 года в Броварах Киевской области произошла массовая стрельба между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Столкновение произошло из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.