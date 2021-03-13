Сторонники "ПЦУ" жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ в Задубровке на Буковине

Пострадавший Василий Хащиюк Центр информации УПЦ

Шестеро сторонников "ПЦУ" сегодня жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма в селе Задубровка Черновицкой области Василия Хащиюка. Об этом сообщил телеграм-канал Черновицко-Буковинской епархии, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отмечается, нападение произошло, когда мужчина возвращался домой с дежурства в церкви.

В результате он получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела. "...Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально”, – отмечают в епархиальной пресс-службе.

Напомним, религиозная община более 680 дней круглосуточно молится и защищает свой храм.

"Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма никто не знает”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что некоторые из нападавших уже “отличились” ранее при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.