Столичные Позняки затянуло черным дымом из-за пожара в ТЦ. Видео

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Причиной стало короткое замыкание

В Киеве в торговом центре "Пирамида" на Позняках вспыхнул пожар, в результате чего произошел выброс черного дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной ГСЧС.

Согласно сообщению, причиной пожара является короткое замыкание кондиционера в пятиэтажной пристройке к ТЦ. Однако с огнем удалось справиться еще до прибытия спасателей.

"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сегодня в Одесском районе вспыхнул пожар в одном из складов, огнем была охвачена площадь около 10 тыс. кв. метров.