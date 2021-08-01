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Столичные Позняки затянуло черным дымом из-за пожара в ТЦ. Видео

Фото из открытых источников

Причиной стало короткое замыкание

В Киеве в торговом центре "Пирамида" на Позняках вспыхнул пожар, в результате чего произошел выброс черного дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной ГСЧС. 

Согласно сообщению, причиной пожара является короткое замыкание кондиционера в пятиэтажной пристройке к ТЦ. Однако с огнем удалось справиться еще до прибытия спасателей. 

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"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сегодня в Одесском районе вспыхнул пожар в одном из складов, огнем была охвачена площадь около 10 тыс. кв. метров.

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