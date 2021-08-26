Столичная полиция начала дело по факту поджога Офиса омбудсмена

Также удалось поймать злоумышленника

Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту поджога дверей здания Офиса омбудсмена, а также задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Сегодня, 26 августа, около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение от прохожего. Он сообщил о том, что мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под дверь админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. В результате возникло возгорание дверей этих зданий", - говорится в сообщении.

По факту следователями Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Известно, что на место происшествия работали правоохранители и профильные службы. Возгорание дверей ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечается, спецназовцам удалось задержали злоумышленника, им оказался уроженец Киевской области, 1970 года рождения.

Сейчас со злоумышленником проводятся все необходимые первоочередные следственные действия. При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи готовят задержанному сообщение о подозрении.

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Напомним, в среду, 26 августа, в центре столицы, на улице Институтской человек бросил коктейль Молотова в Офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.