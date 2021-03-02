Столб пепла на 5 км вверх: В Индонезии проснулся вулкан

Извержение вулкана Синабунг Фото AFP

К счастью, никто не пострадал

В Индонезии зафиксировали мощное извержение вулкана Синабунг. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, извержение вулкана произошло сегодня утром. По данным вулканологов, он 13 раз подряд "дышал" пеплом, образовав над островом Суматра столб дыма высотой 5 километров.

При этом добавляется, что, к счастью, никто не пострадал. Так как в течение пяти лет в радиусе 5 километров возле вулкана никто не живет.

Кроме этого, не было сообщений о введении чрезвычайной ситуации, полеты осуществляются тоже без изменений. Однако, местные жители предпочитают не выходить на улицу и оставаться в домах с закрытыми окнами.

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Ранее сообщалось, что 25 февраля уже просыпался вулкан Синабунг. Его извержение длилось более трех минут, образовав столб дыма высотой 1,5 километров.