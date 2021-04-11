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Стало известно имя военнослужащего, погибшего в результате обстрелов на Донбассе

Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Ему было всего 24 года

На Донбассе недалеко от населенного пункта Золотое в результате обстрелов противника погиб старший солдат Андрей Теперик. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. 

"Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя ... Не простим... Извини,братец..." - говорится в сообщении. 
 
Как отмечается, военнослужащему было всего 24 года. 

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Напомним, за минувшие сутки НВФ на Донбассе 10 раз нарушил режим прекращения огня. В результате очередного обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимы с жизнью.

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