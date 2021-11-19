Стало известно имя военнослужащего, который сегодня погиб на Донбассе

Ушел из жизни 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский

В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб военнослужащий 8-го полка специального назначения Сил специальных операций (ССО). Смертельное ранение получил старший солдат Уберт Мрачковский, сообщила пресс-служба Командования ССО Вооруженных сил Украины.

"В районе ООС получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, наш собрат - старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич. Ему навсегда будет 33 года", - говорится в сообщении.

Командование добавило, что Мрачковский прошел долгий путь военной службы и навсегда останется в списках воинской части.

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Напомним, сегодня сообщалось, что на Донбассе с начала суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили "режим тишины", в результате чего погиб один украинский военный.