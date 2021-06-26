Стало известно имя военного, который сегодня погиб на Донбассе

Погибший на Донбассе военный Андрей Гонар 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Он получил смертельное осколочное ранение

В субботу, 26 июня. в результате обстрела незаконных вооруженных формирований погиб уроженец Кривого Рога Андрей Гонар. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 26 июня 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате обстрела получил осолковое ранение несовместимое с жизнью старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Известно, что военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области, а в бригаде служил с июня 2019 года.

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Напомним, за минувшие сутки, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, а с начала текущих суток – 2 нарушения "тишины", погиб военный ВСУ.