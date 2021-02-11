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Стало известно имя погибшего под Горловкой бойца ООС

Александр Глушко Полтавская ОГА

Мужчина служил в инженерно-саперном взводе

На Донбассе сегодня, 11 февраля, от пули снайпера незаконных вооруженных формирований в районе поселка Зайцево Донецкой области погиб полтавчанин Александр Глушко. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Отмечается, что погибший военный служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая является частью Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня возле Горловки в результате ранения снайпером НВФ погиб украинский военнослужащий. Несмотря на оказанную помощь, военный скончался во время эвакуации.

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Напомним, недавно в течение минувших суток, 10 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Тогда НВФ применили беспилотник возле Золотого-4.

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