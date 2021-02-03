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Стало известно имя погибшего накануне на Донбассе военного

Погибший военный Дмитрий Власенко Facebook/503 Отдельный батальон морской пехоты

Собратья и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть

Вчера, 2 февраля, возле населенного пункта Шумы Донецкой области снайпер незаконных вооруженных формирований смертельно ранил украинского старшего матроса Дмитрия Власенко. Об этом сообщает пресс-служба 503 Отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

Согласно сообщению, собратья и медики оказали воину необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, в Николаевской области, остались родители!",- отметили в 503-м батальоне морской пехоты.

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Напомним, накануне, на Донбассе, в районе Торецка, в результате ранения снайпером НВФ умер украинский военный.

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