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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Фото из открытых источников

Им оказался один из военных отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Во вторник, 23 февраля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил во время обстрелов погиб военный отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Дмитрий Сардак из Одессы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг". 

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вблизи Зайцевого. Во время обстрела сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение, от которого погиб. 

Дмитрий Сардак

 Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South”

"Последнего срочно медицинским автомобилем воинской части доставили в больничное учреждение города Светлодарск, а затем в военно-медицинский госпиталь города часов Яр", - говорится в сообщении.

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В последний путь воина проведут в Одессе. У погибшего мужчины осталась жена. 

Напомним, сегодня, 23 февраля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования атаковали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения. 

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