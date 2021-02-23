Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

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Им оказался один из военных отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Во вторник, 23 февраля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил во время обстрелов погиб военный отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Дмитрий Сардак из Одессы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вблизи Зайцевого. Во время обстрела сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение, от которого погиб.

Дмитрий Сардак Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South”

"Последнего срочно медицинским автомобилем воинской части доставили в больничное учреждение города Светлодарск, а затем в военно-медицинский госпиталь города часов Яр", - говорится в сообщении.

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В последний путь воина проведут в Одессе. У погибшего мужчины осталась жена.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования атаковали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.