Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Не стало главного сержанта горно-штурмового взвода Сергея Сулимы

Вчера, 3 апреля, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сергей Алексеевич Сулима. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook .

"Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб лучанин Сулима Сергей Алексеевич, 1980 года рождения, главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе погиб украинский военный, который подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. В результате взрыва мины украинский боец получил боевое травмирование несовместимое с жизнью.