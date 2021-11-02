Стало известно имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе
Он получил несовместимые с жизнью ранения
Во вторник, 2 ноября, на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев. Об этом на странице в Facebook сообщила 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – Закарпатский легион.
"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын", – говорится в публикации.
Руководство бригады и весь личный состав выразили соболезнования родным погибшего бойца.
Как сообщалось ранее, на Донбассе в период с вечера 29 по вечер 31 октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более тысячи нарушений режима прекращения огня.