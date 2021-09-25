Стали известны новые подробности покушения на Шефира: МВД говорит, что оружие было с глушителем

Также следствие убеждено, что стрелок во время нападения был с сообщником

Следствие по делу покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира раскрыло новые подробности. В частности, считается, что на оружии, из которого стреляли в автомобиль, был глушитель. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгения Енина в эфире " Свобода слова ".

"Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применялся, мы понимаем, и наши эксперты подтверждают применение глушителя, мы так же понимаем тип патрона, это - достаточно редкие патроны", - отметил он.

По его словам, злоумышленник стрелял в автомобиль патронами, которые были изготовлены в Венгрии на базе советского патрона калибра 7,62, еще в 1989 году.

"Эта пуля имеет мягкий сердечник. Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможное попадание таких патронов в те или иные магазины, в том числе при использовании этих патронов во время совершения других правонарушений", - добавил Енин.

Кроме того, заместитель главы МВД рассказал, что стрелок был не один, а с сообщником.

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. И это все упростит поиск правонарушителя и его сообщников. Безусловно, мы имели дело с профессионалом. В течение 4 секунд он выпустил около 20 пуль. Мы имеем 15 попаданий в авто... Две пули попали в ногу водителя, который находится в реанимационном отделении…

Мы довольно четко понимаем, что ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя", - сообщил Енин.

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Напомним, 22 сентября около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

По факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что полиция рассматривает как основные версии обстрела автомобиля Шефира – покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

В Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента – как покушение на его жизнь. Само нападение связывают с активной политикой главы государства.

Впоследствии первый помощник президента Украины Сергей Шефир лично прокомментировал покушение на себя. Он считает, что основной целью покушения на него было запугать высшие эшелоны власти.