В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам у Офиса президента
В ведомстве утверждают, что видео были зафиксированы семь участников акции, которых планируют привлечь к ответственности за их поступки
Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента 20 марта, которых планируют привлечь к ответственности. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.
Согласно обнародованным данным, к событиям на Банковой причастны:
- Владислав Гранецкий-Стафийчук (задержан, ему объявлено подозрение);
- Сергей Филимонов (по данным СМИ, ему также объявлено подозрение);
- Вадим Адамов (2004 года рождения);
- Роман Ратушный (глава общественной инициативы "Защитим Протасов яр");
- Алексей Белковский (представитель общественной организации "Гонор", 1997 года рождения);
- Олег Кобезский (представитель общественной организации "Гонор");
- Денис Мищенко (1998 года рождения).
При этом сам Геращенко отметил, что "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".
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К слову, полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий на акции под ОПУ - относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества.
"По факту событий под ОПУ начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле Офиса президента 20 марта. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.
К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за побитие окон в дверях административного здания.
Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. По данным СМИ, подозрение объявлено главе общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.