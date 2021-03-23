В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам у Офиса президента

Согласно обнародованным данным, к событиям на Банковой причастны:

При этом сам Геращенко отметил, что "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".

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К слову, полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий на акции под ОПУ - относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества.

"По факту событий под ОПУ начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле Офиса президента 20 марта. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.

К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за побитие окон в дверях административного здания.

Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. По данным СМИ, подозрение объявлено главе общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.