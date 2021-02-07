Стали известны имена погибших военных, подорвавшихся в субботу

Погибшие военные на Донбассе 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Один из пострадавших находится в больнице

На Донбассе вчера, 6 февраля, вблизи Новомихайловки вследствие подрыва погибли двое украинских военнослужащих - Назарий Полищук и Алексей Подвезенный. Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода в Фейсбук.

Отмечается, что еще один военный, который также пострадал от подрыва на неизвестном устройстве, сейчас находится в больнице.

"С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение 6 февраля незаконные вооруженные формирования тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток ранения получили четверо украинских военных, еще двое – погибли.

Напомним, недавно представители НЗФ обнародовали видео с украинским военнослужащим, которого с 28 января считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Военного заставили лить грязь на Украину и собратьев.