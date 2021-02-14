Стала известна причина остановки второго энергоблока на Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС Фото из открытых источников

Энергоблок №2 остановился во время перевода с основного питания на резервное

В субботу, 13 февраля, на Хмельницкой АЭС на энергоблоке №2 отключился резервный трансформатор собственных нужд при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное. Об этом сообщил информационный центр ХАЭС.

В результате произошла остановка реакторной установки (РУ) действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ). Причиной остановки РУ и включения механизмов СБ стало обесточивание собственных нужд энергоблока №2.

В ХАЭС заверили, что основное и вспомогательное оборудование повреждено не было.

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"Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке №2 и промплощадке в норме и не претерпевала изменений. Реакторная установка переведена в безопасное состояние", - заверили в информационном центре АЭС.

Позже была восстановлена штатная схема питания секций собственных нужд. Причины обесточивания энергоблока №2 устанавливаются.

Напомним, накануне, 13 февраля, на Хмельницкой АЭС сработала система аварийной защиты, которая отключила энергоблок №2.