Спутник зафиксировал новый военный лагерь РФ на востоке Крыма, - Der Spiegel

На территории заметили тысячи боевых машин

Спутниковая съемка зафиксировала, как Россия развернула большой военный лагерь на востоке аннексированного Крыма. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как отмечается, на снимках, опубликованных изданием, видно, что российские военные постепенно построили импровизированную базу примерно в 30 километрах от города Марфовка у побережья.

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Если сравнить снимки за 15 марта, когда территория была все еще пустой, с изображениями 2 апреля, то на месте можно уже увидеть транспортные средства и временные надстройки.

Как отмечается, на снимках за 13 апреля на территории, кроме жилых помещений, размещены ряды с тысячами боевых машин. Также к западу от главного лагеря построили и меньший лагерь.

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Напомним, ранее журналисты британского телеканала Sky подготовили видеосюжет, в котором показали лагерь с российскими военными и техникой недалеко от украинской границы.