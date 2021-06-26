Списали повторно деньги: "ПриватБанк" заявил о сбое в работе

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Деньги обещают вернуть в течение суток

Сегодня в работе "ПриватБанка" произошел сбой, в результате чего у некоторых клиентов были повторно списаны деньги, а также возникли проблемы с корректным отображением баланса. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые за досадный сбой сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте", - рассказал представитель "ПриватБанка".

Как отмечается, сейчас специалисты учреждения работают над решением проблемы. В "ПриватБанке" пообещали, что некорректно списанные суммы будут возвращены клиентам в течение суток.

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Напомним, ранее в Национальном банке Украины заявили, что готовить продажу "ПриватБанка" начнут уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавирус COVID-19.