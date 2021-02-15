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Создание фиктивной избирательной комиссии: Прокуратура сообщила о подозрении председателю сельсовета на Сумщине

Фото из открытых источников

25 октября в с. Сосновка параллельно начали работу два избирательных участка с идентичными номерами

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении председателю сельского совета с. Сосновка и еще четырем лицам в создании фиктивной избирательной комиссии во время местных выборов осенью 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Председатель сельского совета, не поддерживая добровольное присоединение с. Сосновка к Поповской территориальной громаде, организовала незаконное проведение местных выборов. К этой деятельности глава села привлекла еще четырех односельчан, среди которых председатель и секретарь предыдущей избирательной комиссии, которые способствовали получению необходимой документации, а также председатель и секретарь вновь созданной комиссии, которые обеспечивали работу фиктивной участке", - говорится в сообщении.

Такие преступные действия привели к тому, что 25 октября в с. Сосновка параллельно начали работу два избирательных участка с идентичными номерами.  

Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняло 379 граждан.

Следствие продолжается.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся осенью 2021 года.

 

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