Сорванные крыши и поваленные деревья: Полтаву накрыла непогода

О жертвах и пострадавших пока информации нет

Фото из открытых источников

В Полтаве вечером 6 августа прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили. Об этом сообщает местное издание Kolo News.

По его данным, непогода обрушилась на Полтаву после 17:00. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши. В центре города несколько домов остались без электричества.

Стихия также затронула и область. Из-за поваленных деревьев на одном из участков трассы Киев-Харьков образовались пробки.

Как отметил один из местных жителей, между Лубнами и Пирятином сильный ливень осложнил движение автомобилей.

Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области чрезвычайно мощный ветер разрушил крышу здания суда и разнес по городу множество документов.