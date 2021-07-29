Сорванные крыши и поваленные деревья: На Прикарпатье ликвидируют последствия непогоды

Последствия непогоды на Прикарпатье Фото из открытых источников

От стихии никто не пострадал

В Ивано-Франковской области преодолевают последствия непогоды, так накануне регионом пронеслись грозы с сильным ветром, которые сорвали кровли и повалили деревья. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Согласно сообщению, накануне на территории Коломыйского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области прошли кратковременные грозовые осадки, сопровождавшиеся сильными порывами ветра.

Непогода повредила кровли школы на площади 40 м. кв. и дома культуры на площади 1500 м. кв. В С. Большая Каменка Пядицкой ТГ, а также кровлю жилого дома на площади 40 м. кв. в г. Городенка.

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Кроме этого, были повалены деревья на проезжие части автомобильных дорог в г. Надворная, н. Снятин, м. Городенка, м. Калуш, пгт. Делятин, с. Борщевская Турка Заболотовской ТГ, с. Олиево-Короливка Городенковской ТГ.

Как отмечается, подразделения ГСЧС совершили 12 выездов, для оказания помощи по ликвидации последствий непогоды к которым было привлечено 61 человек личного состава и 14 единиц техники.

Работники пожарно-спасательной службы оказали помощь в демонтаже кровли одного жилого дома, убрали 14 поваленных ветром деревьев.

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Напомним, накануне в Ивано-Франковской области прямо на дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате происшествия погибли четыре человека.

Впоследствии стало известно, что в авиакатастрофе, кроме пилота-украинца, также погибли трое хасидов, которые были гражданами США.