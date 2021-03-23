События на Банковой: Задержанного Сорда отправили под домашний арест
Ему было объявлено подозрение в хилиганстве
Суд отправил под круглосуточный домашний арест задержанного после акции протеста под Офисом президента 20 марта Владислава Сорда, которому объявлено подозрение в хулиганстве, передает "Украинская правда".
Отмечается, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, власти Сорда (настоящее имя — Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук) задержали 20 марта 2021 года во время митинга под офисом президента против заключения экслидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.
В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников акции. Правоохранители идентифицировали его как человека, который бил стекла в окнах офиса президента.
Отметим, что Влад Сорд – писатель, ветеран на позывной "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в" Правом секторе " и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.
Напомним, 20 марта сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.
Позже полиция открыла уголовное производство по факту событий во время акции сторонников активиста Сергея Стерненка возле офиса президента и задержала одного из ее участников.
Эксперты оценили повреждение здания Офиса президента примерно в два миллиона гривен.