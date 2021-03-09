Снимали видео для TikTok: В Луцке школьники устроили танцы на могилах

Фото из открытых источников

За надругательство над захоронениями уже открыто производство

В Луцке ученики одной из школ устроили танцы и фотосессию на могилах для видео в сети TikTok. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Волынской области.

Как отмечается, по данному факту сейчас открыто уголовное производство.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 297 УКУ, речь идет о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Продолжается следствие, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства", – уточнили в полиции.

При этом добавляется, что дети позже извинились за свои необдуманные действия.

Напомним, ранее хасиды-подростки, прибывшие из города Братислава (Словацкая Республика), устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани Черкасской области.