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СНБО продлил санкции против двух российских банков

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Срок действия предыдущих ограничений должен закончиться 15 марта

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков, срок действия которых должен закончиться 15 марта. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает "Укринформ".

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, подпавших под санкции еще с 2019 года. 15 марта у них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года", - отметил он.

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Напомним, в марте 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины. Речь о подсанкционных банках из этих перечней.

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