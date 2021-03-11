СНБО продлил санкции против двух российских банков

Срок действия предыдущих ограничений должен закончиться 15 марта

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, подпавших под санкции еще с 2019 года. 15 марта у них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года", - отметил он.

Напомним, в марте 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины. Речь о подсанкционных банках из этих перечней.