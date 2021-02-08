Сначала драка на вокзале, а потом погром в общежитии: В Черкасской области задержали около двадцати человек

Сейчас все причастные к инциденту выяснены

Черкасские правоохранители задержали около двадцати человек, которые сначала устроили драку на железнодорожном вокзале в Смеле, а за несколько дней вломились в общежитие и устроили погром. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Следователи выяснили, что 6 февраля произошла драка на железнодорожном вокзале в Смеле, однако тогда никто не обратился к правоохранителям. А информация о ней появилась в социальных сетях.

"Компания в авто громко слушала музыку. К ним подошел нетрезвый мужчина и сделал замечание: слово за слово, начался конфликт, который перерос в драку. Тогда "разбираться" собрались ориентировочно по десять человек от каждой из сторон", - говорится в сообщении.

Драка завершилась тогда, когда одна из компаний сбежала, а другая начала их искать. Так, вторая компания приехала по адресу проживания своих обидчиков и там устроила погром и разбила нос мужу.

Сейчас все причастные к инциденту выяснены, с ними будут проведены профилактические мероприятия.

По факту открыто уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) и ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

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