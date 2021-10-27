Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti объявили подозрение
Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы
Несовершеннолетнему 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который вчера совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.
Как отмечается, парня подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.
Кроме того, если правоохранители докажут вину водителя Infiniti, ему будет грозить от трех до восьми лет за решеткой.
Сейчас несовершеннолетний задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные органы решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, что вчера, 26 октября, на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль на бешеной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали.
Сообщалось, что в результате инцидента водитель Chevrolet погиб на месте трое пассажиров Infifniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Также стало известно, что 16-летний водитель автомобиля Infiniti, совершивший дорожно-транспортное происшествие, уже имеет "криминальную историю".
Так, в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил к отбыванию наказания условно.