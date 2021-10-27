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Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti объявили подозрение

В Харькове произошло смертельное ДТП Telegram-канал "Харьков Life"

Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы

Несовершеннолетнему 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который вчера совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

Как отмечается, парня подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.

Кроме того, если правоохранители докажут вину водителя Infiniti, ему будет грозить от трех до восьми лет за решеткой.

Сейчас несовершеннолетний задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные органы решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, что вчера, 26 октября, на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль на бешеной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали.

Сообщалось, что в результате инцидента водитель Chevrolet погиб на месте трое пассажиров Infifniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Также стало известно, что 16-летний водитель автомобиля Infiniti, совершивший дорожно-транспортное происшествие, уже имеет "криминальную историю".

Так, в июле Червонозаводский райсуд Харькова признал подростка виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил к отбыванию наказания условно.

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