Смертельное ДТП на Печерске в Киеве: водителя арестовали без права внести залог
Он останется под стражей минимум на 60 суток
Шевченковский районный суд города Киева вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который повлек смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Он останется под стражей по меньшей мере 60 суток без права внести залог. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Как отмечается, авария произошла 1 мая в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей.
Автомобиль "Infiniti" столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.
Спасатели освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе возле Киева произошло столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.