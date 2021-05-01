Смертельное ДТП на Печерске в Киеве: водителя арестовали без права внести залог

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Он останется под стражей минимум на 60 суток

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который повлек смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Он останется под стражей по меньшей мере 60 суток без права внести залог. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, авария произошла 1 мая в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей.

Автомобиль "Infiniti" столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Спасатели освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

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