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Смертельное ДТП на Печерске в Киеве: водителя арестовали без права внести залог

Фото из открытых источников

Он останется под стражей минимум на 60 суток

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который повлек смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Он останется под стражей по меньшей мере 60 суток без права внести залог. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, авария произошла 1 мая в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей.

Автомобиль "Infiniti" столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Спасатели освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе возле Киева произошло столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.

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