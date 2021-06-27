Смерть военного, обстрелы и полет беспилотника: Как прошли сутки на Донбассе

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На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 26 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Неподалеку Гнутового противник дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки НВФ трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Новомихайловки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1, а неподалеку Золотого-4 совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Возле Широкиного НЗФ обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в районе Красногоровки был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Как отмечается, с начала текущих суток, 27 июня, зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня. Так вблизи поселка Шумы противник открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Напомним, в субботу, 26 июня, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований погиб уроженец Кривого Рога Андрей Гонар.