Смерть военного и 9 обстрелов: Как прошли сутки на Донбассе

Фото из открытых источников

Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденное НВФ открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем.

Новости по теме: В Кремле новый мирный план по Донбассу назвали "мифом"

По позициям украинских воинов в пригороде Лебединское незаконные вооруженные формирования применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, в результате обстрелов противника один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

На обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские военные открывали ответный огонь. По состоянию на 07:00 21 марта, обстрелов не зафиксировано.

Новости по теме: В украинских школах дистанционно учится более 4 тыс. детей из ОРДЛО

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 18 марта, зафиксировала на Донбассе 113 нарушений режима прекращения огня.