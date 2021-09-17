Смерть судьи Писанца: ГБР не исключает возможность убийства

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Сейчас зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киев Виталия Писанца. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели неотложные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте происшествия в то время, когда это произошло...

Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть за очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", – отметил он.

По словам Сухачева, уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии преднамеренного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – заявил он.

Также он добавил, что если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность – будет обсуждаться изменение квалификации.

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Как сообщалось ранее, в Киевской области в селе Погребы Броварского района 11 сентября нашли мертвым судью Виталия Писанца. Дело ведет Государственное бюро расследований.