Смерть Полякова: В МВД подтвердили наличие метадона в крови нардепа

Народный депутат Антон Поляков Фото из открытых источников

Сейчас рассматриваются две версии смерти политика

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон. Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

"Из новых данных единственное, что можно сказать, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, – еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - отметил Шевченко.

Также он напомнил, что рассматривается две версии смерти нардепа.

"Версии две - либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, либо его отравили. Другого не может быть", - подчеркнул спикер МВД.

Как сообщалось ранее, в Киеве 8 октября устанавливались обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Его нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

По предварительной информации правоохранителей, Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности.

Кроме этого, полиция рассматривала две версии по факту смерти народного депутата. В частности, это либо хроническое заболевание, либо отравление.