"Слуга народа" сообщила результаты токсикологического исследования Полякова

Антон Поляков Фото из открытых источников

Смерть Антона Полковая наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко рассказала, что имеет данные о результатах токсикологического исследования крови умершего нардепа Антона Полковая. Его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона, сообщила она в своем Facebook.

"Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - заявила Янченко.

В то же время, в прокуратуре на вопрос журналистов, соответствует ли действительности сообщение политика, ответили, что "не получали результатов токсикологической экспертизы", и поэтому пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующую информацию.

Справка:

Метадон - полусинтетическое наркотическое лекарственное средство, запрещенное во всех странах мира из-за высокой смертности. Является синтетическим аналогом морфия. Одновременный прием алкоголя и метадона крайне опасен для организма, так как может привести к летальным исходам даже при небольших дозировках.

Напомним, ночью 8 октября в Днепровском районе Киева в такси умер народный депутат от депутатской группы "За майбутнє" Антон Поляков. Его пытались реанимировать врачи быстрой, только попытки были тщетными.

По предварительной информации правоохранителей, нардепа не стало в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Кроме того, в зале парламента возник скандал из-за высказывание Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова в чате "Слуги народа". По словам народного депутата Игоря Палицы, она написала: "На одного врага меньше".

В зале парламента ей кричали: "Позор!". А Палица призвал руководство фракции монобільшості и Верховной Рады дать надлежащую оценку такой позиции.