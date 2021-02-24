Сложилось впечатление, что Харьковский горсовет заключил соглашение с "Нацкорпусом": Лесик о столкновениях во время сессии

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Такое впечатление, что Харьковский городской совет заключил соглашение с "Национальным корпусом", который его защищает. Недопустимо, чтобы националисты избивали депутатов.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил председатель Харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

Политик прокомментировал стычки, которые сегодня произошли в центре Харькова. Напомним, представители "Национального корпуса" применили газ к сторонникам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также ход сессии городского совета Харькова, во время которой Андрея Лесика облили водой и вытолкали, не дав завершить выступление с трибуны.

"Меня возмутило то, что представители Национального корпуса присутствовали в сессионном зале. Мои четыре помощника не могли сегодня попасть на сессию городского совета, чтобы помогать мне во время работы. Даже фото некому было сделать! Поэтому у меня сложилось такое впечатление, что Харьковский городской совет заключил соглашение с Нацкорпусом и они его просто охраняют. Я этот вывод делаю потому, что после того, как был инцидент, на самом деле я сказал правду, я ее озвучивал на ваших каналах постоянно. Для меня не было Революции Гидности и тому подобное. Был вооруженный захват власти. Единственные герои майдана для меня - это "Беркут". Точка. Вина их не была никем доказана. То, что ВРУ приняла, это монобольшинство Зеленского, это просто позорище и дно этим депутатам", – сказал Андрей Лесик.

Он добавил, что сегодня является очевидным фактом, что власть Зеленского в агонии, поэтому и принимает нечеловеческие законы. Поэтому, добавил он, сегодня в Харькове местные депутаты обратились к президенту и озвучили позицию относительно его непрофессиональных и незаконных действий.

"В частности, относительно закрытия телеканалов. Что важно - он смог его зачитать. Я уверен, что в других местных советах никто даже не будет пытаться такое сделать, но у нас сделали, потому что у нас депутаты прошли "Крым и Рим", – прокомментировал Андрей Лесик.

Политик также рассказал, как депутатам от "Партии Шария" сегодня в Харьковском горсовете не удалось выступить, поскольку толпа националистов начала драку. Он призвал не допускать такого, чтобы националисты избивали депутатов.

"Я буду писать заявление. В отношении меня была применена сила депутатом, по-моему, от "Европейской Солидарности", подло, мерзко. Рукой не мог достать, так ногой!... Мне как футболисту не привыкать. Но Харьков молчать не будет. Мы будем достойно держать удар и в обиду ОПЗЖ не дадим!" – подчеркнул Андрей Лесик.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, потому что старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.