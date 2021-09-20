Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре, - СМИ

Пресслужба Нацполіції Днепропетровской области

Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля, который произошел в Днепре 15 сентября

Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля, который произошел в Днепре 15 сентября и привел к гибели сотрудницы регионального управления ГСЧС Дарьи Гречищевой и парамедика Алексея Кавлака. Об этом сообщает заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, передает "Радио свобода".

Как отметил Савенко на брифинге в понедельник, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые "имели активную гражданскую позицию", в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий на Донбассе.

По второй версии взрыв связан с"неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". При этом Савенко не уточнил, что это за лица, ссылаясь на тайну следствия.

Он сообщил, что сила взрыва соответствовала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Где именно была взрывчатка, сейчас выясняют.

Представитель прокуратуры также рассказал, что юридическая квалификация преступления - "теракт" - связана с тем, что взрыв произошел в общественном месте, почти в центре Днепра.

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Как сообщалось, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась легковая машина. Сейчас открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).