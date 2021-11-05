Ситуация на Донбассе: Украинский военный получил ранение

Обстрелы на Донбассе Фото из открытых источников

Также с начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

От начала суток на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате украинский военный получил ранение. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Как отмечается, враг открыл огонь из минометов калибром 120 мм возле Причепиловки.

Кроме этого, в направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник произвел снаряды из минометов калибра 82 мм.

Под Лебединским наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Однако потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.