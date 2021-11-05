Ситуация на Донбассе: Украинский военный получил ранение
Также с начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
От начала суток на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате украинский военный получил ранение. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил Украины в Facebook.
Как отмечается, враг открыл огонь из минометов калибром 120 мм возле Причепиловки.
Кроме этого, в направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское противник произвел снаряды из минометов калибра 82 мм.
Под Лебединским наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Однако потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.