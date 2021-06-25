Сильный град, жуткие молнии и ливни: Херсон накрыла непогода

Улицы города быстро превратились в бурные реки, некоторые районы затопило

В четверг, 24 июня, вечером Херсон накрыло сильным ливнем и крупным градом. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Отмечается, что непогода налетела внезапно и за несколько минут буквально затопила город.

Не смотря на то, что осадков жители города ждали с нетерпением, поскольку несколько дней перед этим стояла солнечная и очень жаркая погода. Улицы города быстро превратились в бурные реки, а следом за дождем посыпался крупный град.

Сообщается, что все это сопровождалось сильным штормовым ветром. Ливень был непродолжительным, но успел затопить улицы в восточной части города, именно Антоновку и Киндийку.

В Корабел также прошел сначала ливень, а затем град. В городе Таврическом местные жители стали свидетелями ярких, но в тоже время жутких молний.

"Вышел на балкон ночью, поздоровался с Зевсом и пошел спать дальше", - написал один из очевидцев и опубликовал красочное видео с невероятной молнией.

Гроза с градом не добралась только до Шуменского - там пролетело всего пару капель.

Как отметили в комментариях местные жители, град был настолько сильный и такого размера, что на автомобилях потрескалась и облупилась краска.

Жители города отмечают, что теперь переживают за урожай, ведь крупный град мог сильно навредить овощам и фруктам.

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Напомним, также в четверг, 24 июня, над Варшавой пронесся сильный ураган, который сопровождался порывами ветра, градом и сильными осадками. Из-за значительных осадков были затоплены улицы, а на главных дорогах образовались пробки. Местами выпало до 40 литров воды на квадратный метр. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков.